16.04.2026 14:51:40

Kazaks unsicher hinsichtlich EZB-Zinserhöhung im April

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks kann sich vorstellen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins in diesem Jahr mehr als ein Mal anheben wird, ist aber mit Blick auf das Timing unsicher. "Der Markt preist zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr ein. Ich halte diese Erwartungen für angemessen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). "Eine Erhöhung um 25 Basispunkte würde kaum mehr bewirken als ein Signal", fügte er hinzu.

Ob es bereits auf der Sitzung Ende April angemessen wäre, die Zinsen anzuheben, ließ er offen: "Bis dahin kann noch viel passieren, und es ist nicht angebracht, auf Kalenderbasis Prognosen abzugeben", sagte er. Es gelte, von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)

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