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23.03.2026 12:45:39
Kazimir: EZB wird falls nötig kraftvoll handeln
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir bereit, ihre Geldpolitik falls nötig zu straffen. "Wir können in den nächsten Monaten wenig gegen den Inflationsanstieg tun. Aber wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das Risiko einer über einen längeren Zeitraum über unserem Ziel liegenden Inflation signifikant ist, werden wir mit angemessener Entschlossenheit handeln, um die Inflation wieder auf unser Ziel zu senken" heißt es in einer Stellungnahme des Präsidenten der slowakischen Nationalbank.
Die Menschen könnten sich darauf verlassen, dass die EZB bei der Erfüllung ihres Mandats nicht wanken werde. "Wenn der vor uns liegende Weg schwieriger wird, werden wir das sagen. Wenn er mutiges Handeln erfordert, werden wir nicht zögern", bekräftigte er.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)
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