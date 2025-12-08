|
08.12.2025 13:01:40
Kazimir: Keine EZB-Zinssenkung im Dezember
DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir hat eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ausgeschlossen. "Auf keinen Fall im Dezember, danach werden wir sehen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Er sehe keinen Anlass, in den nächsten Monaten zu handeln. Der Slowake betrachtet die Risiken für die Inflationsentwicklung demnach als ausgewogen und findet es wichtiger als bisher, die Aufwärtsrisiken zu beachten. "Die Kerninflation ist etwas stärker und die Lohnmäßigung ist etwas langsamer", sagte er und fügte mit Blick auf den Zinskurs hinzu: "Wir müssen geduldig sein und brauchen mehr Klarheit."
