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31.08.2026 06:31:29
KazTransOil JSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KazTransOil JSC lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 32,00 KZT. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 32,00 KZT ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat KazTransOil JSC 90,87 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,08 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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