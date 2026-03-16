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16.03.2026 06:31:29

KazTransOil JSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KazTransOil JSC hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,84 KZT. Im Vorjahresviertel waren 26,00 KZT je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103,33 Milliarden KZT in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KazTransOil JSC einen Umsatz von 81,84 Milliarden KZT eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 118,64 KZT präsentiert. Im Vorjahr hatte KazTransOil JSC ein EPS von 108,00 KZT je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,61 Prozent auf 357,48 Milliarden KZT aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 311,90 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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