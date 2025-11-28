KazTransOil JSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KazTransOil JSC hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,00 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 32,00 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 91,00 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,05 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at