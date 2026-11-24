KazTransOil JSC hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 58,00 KZT gegenüber 46,00 KZT im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,57 Milliarden KZT – ein Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KazTransOil JSC 91,00 Milliarden KZT erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at