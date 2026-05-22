KB Components Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KB Components Registered präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,40 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,800 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 670,1 Millionen SEK, gegenüber 766,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at