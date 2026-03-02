KB Components Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KB Components Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 715,7 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 817,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,65 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KB Components Registered ein Gewinn pro Aktie von 1,77 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,79 Milliarden SEK ausgewiesen.

