|
02.03.2026 06:31:29
KB Components Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KB Components Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 715,7 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 817,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,65 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KB Components Registered ein Gewinn pro Aktie von 1,77 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,79 Milliarden SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.