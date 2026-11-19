KB Components Registered hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 SEK, nach 0,270 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 750,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 615,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at