KB Financial Aktie
WKN DE: A0RAHR / ISIN: KR7105560007
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06.11.2026 22:00:19
KB Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, KB Financial (NYSE:KB) announced cumulative Q3 net profit of 5.79 trillion South Korean won (KRW), up 13.1% year over year. The South Korean financial services group relies on balanced earnings across banking and non-banking units to preserve profitability in volatile capital markets.
Three things management said stand out.
Net interest margin, or NIM, which measures the profit spread between interest earned on loans and interest paid on deposits, contracted two basis points in the third quarter due to elevated funding costs. Executive leadership expects loan asset repricing from recent central bank interest rate hikes to restore yield momentum in coming quarters.
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