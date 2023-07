KB Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KB Financial lud am 26.07.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,54 Prozent auf 4 297,30 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 687,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3811,30 KRW sowie einem Umsatz von 4 069,90 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at