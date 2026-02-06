06.02.2026 06:31:28

KB Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KB Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1962,44 KRW. Im letzten Jahr hatte KB Financial einen Gewinn von 1712,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 22 461,38 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11 660,64 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1911,84 KRW sowie einem Umsatz von 4 104,73 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15317,32 KRW, nach 12880,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81 378,16 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 49 402,44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 15675,67 KRW sowie einen Umsatz von 17 720,89 Milliarden KRW prognostiziert.

