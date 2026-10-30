KB Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KB Financial lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5377,86 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4498,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,49 Prozent auf 24 498,25 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12 596,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at