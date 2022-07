KB Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KB Financial hat am 22.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.687,40 Milliarden KRW – ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KB Financial 3.567,00 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3424,22 KRW gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3.759,31 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at