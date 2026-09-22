KB Home Aktie
WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097
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22.09.2026 22:13:26
KB Home Q3 Income Declines
(RTTNews) - KB Home (KBH) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $65.280 million, or $1.05 per share. This compares with $109.828 million, or $1.61 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.9% to $1.297 billion from $1.620 billion last year.
KB Home earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $65.280 Mln. vs. $109.828 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $1.61 last year. -Revenue: $1.297 Bln vs. $1.620 Bln last year.
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