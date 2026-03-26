KB Home: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KB Home hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte KB Home 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat KB Home 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at