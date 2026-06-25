KB Home: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KB Home hat am 23.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KB Home im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KB Home 1,53 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at