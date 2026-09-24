24.09.2026 06:31:28

KB Home: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KB Home gab am 22.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,30 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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