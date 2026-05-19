KB Home Aktie
WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097
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19.05.2026 20:06:38
KB Home Stock Is Down 15%. So Why Did One Investor Buy Up $4 Million in Shares Last Quarter?
On May 19, 2026, EMG Holdings disclosed a new position in KB Home (NYSE:KBH), acquiring 77,657 shares in a trade estimated at $4.57 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 19, 2026, EMG Holdings reported purchasing 77,657 shares of KB Home (NYSE:KBH) during the first quarter. The estimated value of this transaction was $4.57 million, based on the quarterly average share price. As of March 31, 2026, the holding was valued at $4.02 million, reflecting the new position and subsequent price movements during the quarter.KB Home focuses on residential construction for a diverse range of buyers, including first-time and move-up customers. The company leverages a regional operating model and offers integrated financial and insurance services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.03.26
|Ausblick: KB Home präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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