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16.06.2026 06:31:29
KB STAR REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KB STAR REIT hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,00 KRW, nach 28,45 KRW im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,52 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,25 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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