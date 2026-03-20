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20.03.2026 06:31:28
KB STAR REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KB STAR REIT hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 130,70 KRW gegenüber 167,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat KB STAR REIT -8 233,6 Millionen KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 132,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,14 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1080,670 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KB STAR REIT ein EPS von -126,000 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat KB STAR REIT mit einem Umsatz von insgesamt -72 192,55 Millionen KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -206,21 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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