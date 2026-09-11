KB STAR REIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KB STAR REIT hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 180,72 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -927,980 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf -16 861,1 Millionen KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 199,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at