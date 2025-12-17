|
17.12.2025 06:31:28
KB STAR REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KB STAR REIT gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 30,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,54 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 13,05 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
