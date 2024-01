KBA - Neuwagen-Verkaufszahlen legen 2023 um sieben Prozent zu

München (Reuters) - In Deutschland sind im abgelaufenen Jahr deutlich mehr Neuwagen zugelassen worden. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen um 7,3 Prozent auf 2,84 Millionen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte.

Ein Minus von 23 Prozent im Dezember dämpfte den positiven Trend. Die deutschen Oberklasse-Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Porsche verzeichneten im Jahr 2023 jeweils zweistellige Zuwächse. Volkswagen legte um knapp acht Prozent zu, blieb aber mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent die meistverkaufte Marke. 34,4 (2022: 32,6) Prozent der Neuwagen hatten einen Benzinmotor, der Diesel-Anteil schrumpfte dagegen auf 17,1 (17,8) Prozent. Hybrid-Modelle hatten einen Marktanteil von 29,5 Prozent, reine Elektroautos kamen auf 18,4 Prozent.

