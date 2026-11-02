Kbank Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kbank Registered präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 103,65 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 360,24 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 323,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at