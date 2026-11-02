|
02.11.2026 06:31:29
Kbank Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kbank Registered präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 103,65 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 360,24 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 323,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!