KBC A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KBC A mit einem Umsatz von insgesamt 245,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at