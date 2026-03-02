KBC A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KBC A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KBC A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 96,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,770 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,980 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,87 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 822,86 Millionen CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 1,270 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,07 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at