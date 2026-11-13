KBC Groep gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KBC Groep hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KBC Groep 2,44 EUR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 7,31 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KBC Groep 6,13 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,84 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,45 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at