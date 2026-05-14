KBC Groep vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KBC Groep ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KBC Groep die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 1,32 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als KBC Groep mit 1,32 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 6,60 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,20 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 3,22 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at