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14.05.2026 06:31:29
KBC Groupe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KBC Groupe hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 7,72 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,824 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,79 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
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