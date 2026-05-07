KBR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KBR hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KBR ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,42 Prozent auf 1,92 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at