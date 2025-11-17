|
KBS Real Estate Investment Trust III Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KBS Real Estate Investment Trust III Registered hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,29 Prozent auf 64,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
