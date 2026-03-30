KBS Real Estate Investment Trust III Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KBS Real Estate Investment Trust III Registered ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KBS Real Estate Investment Trust III Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 46,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,530 USD beziffert. Im Vorjahr hatte KBS Real Estate Investment Trust III Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 13,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 259,99 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 302,13 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at