KC Cottrell präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KC Cottrell hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -238,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KC Cottrell 15,55 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 53,04 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at