KC Cottrell hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 228,00 KRW gegenüber -7,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 39,32 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 17,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at