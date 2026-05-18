KC Cottrell: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KC Cottrell präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 461,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -128,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat KC Cottrell 24,82 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 52,21 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at