18.03.2026 06:31:28

KC Cottrell zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KC Cottrell stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 133,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KC Cottrell 1480,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 72,54 Prozent auf 24,45 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KC Cottrell 89,04 Milliarden KRW umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 514,000 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -1008,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,93 Prozent zurück. Hier wurden 177,60 Milliarden KRW gegenüber 341,08 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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