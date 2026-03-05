|
05.03.2026 06:31:28
KC Green: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KC Green hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1792,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 162,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,64 Prozent auf 16,34 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
KC Green hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1756,880 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1642,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,53 Prozent zurück. Hier wurden 85,96 Milliarden KRW gegenüber 419,94 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.
