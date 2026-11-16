KC Green: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KC Green hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 257,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 67,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 14,08 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KC Green 15,95 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at