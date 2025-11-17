KC Green hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KC Green veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1229,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KC Green 15,95 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 87,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 126,83 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at