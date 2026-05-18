KC Green informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KC Green äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,17 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -33,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KC Green in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,92 Milliarden KRW im Vergleich zu 25,83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at