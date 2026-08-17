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17.08.2026 06:31:29
KC Green vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KC Green ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KC Green die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 171,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KC Green 283,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat KC Green im vergangenen Quartal 20,37 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KC Green 25,53 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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