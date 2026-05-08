KCC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KCC gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24414,30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5990,00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 626,40 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 599,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at