KCC GLASS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KCC GLASS äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 739,80 KRW. Im Vorjahresquartal waren -2216,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 577,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 512,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at