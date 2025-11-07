KCC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KCC hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36723,01 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5753,000 KRW je Aktie erzielt worden.

KCC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 622,83 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 634,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at