KCC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KCC präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 330407,47 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 121465,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 1 806,02 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 705,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at