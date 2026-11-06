KCC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KCC hat am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 194559,67 KRW gegenüber 44375,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1 673,28 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 622,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at