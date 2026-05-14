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14.05.2026 06:31:29
KCE Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KCE Electronics hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 THB je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,11 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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