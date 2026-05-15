KCE Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KCE Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,20 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KCE Electronics 0,190 THB je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat KCE Electronics 3,11 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at